Sventati diversi tentativi di suicidio nel carcere Mammagialla di Viterbo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - "Oramai da settimane aldila polizia penitenziaria si trova a dover sventare continui suicidi da parte di più detenuti tra cui uno che si sta ripetendo ogni giorno, devastando anche le stesse camere di pernottamento (celle) negli ultimi giorni". A darne notizia è l'Uspp del Lazio, l'unione dei sindacati di polizia penitenziaria che chiede con urgenza l'intervento del Dap. Ildiè già stato teatro di unancora avvolto dal mistero, quello di Sharaf Hassan per il quale la Procura generale presso la Corte di Appello di Roma sta indagando. Uspp, in relazione ai presunti tentati suicidi di questi giorni, parla di "agenti feriti" e di "mancata solidarietà dei loro confronti". "L'attenta vigilanza della polizia penitenziaria - ...

Altri due detenuti, in ... 5.290 atti di autolesionismo, 44 decessi per cause naturali, 6 suicidi e 738 sventati dalla Polizia ...