Sampdoria: Adrien Silva lascia i blucerchiati per l’Al Wahda (Di lunedì 3 gennaio 2022) Colpo in uscita per i blucerchiati che, a sorpresa, vedono uno dei propri centrocampisti lasciare la squadra. Si tratta di Adrien Silva che rescinde il contratto che lo legava alla Sampdoria per la chiamata dell’Al Wahda, compagine degli Emirati Arabi. Per lui pronto un accordo di due anni che lo terrà però lontano dal “calcio che conta”. Dopo il suo “addio” da Genova, anche società ligure dovrà muoversi sul mercato, per trovare un sostituito nella stessa zona di campo. Sampdoria, Adrien Silva rescinde il contratto In Italia dal 2020, Adrien Silva lascia così la Sampdoria dopo appena una stagione e mezza, prima del tempo stabilito, ovvero Giugno 2022. ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Colpo in uscita per iche, a sorpresa, vedono uno dei propri centrocampistire la squadra. Si tratta diche rescinde il contratto che lo legava allaper la chiamata del, compagine degli Emirati Arabi. Per lui pronto un accordo di due anni che lo terrà però lontano dal “calcio che conta”. Dopo il suo “addio” da Genova, anche società ligure dovrà muoversi sul mercato, per trovare un sostituito nella stessa zona di campo.rescinde il contratto In Italia dal 2020,così ladopo appena una stagione e mezza, prima del tempo stabilito, ovvero Giugno 2022. ...

