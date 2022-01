Roma, un altro positivo: il comunicato del club (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Roma attraverso una nota ufficiale comunica la positività al Covid di un altro calciatore: il comunicato del club Nella Roma spunta un altro positivo al Covid. A comunicarlo è la stessa società giallorossa con un comunicato ufficiale. comunicato – «L’AS Roma comunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore – vaccinato – è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare.» Secondo ForzaRomainfo, potrebbe essere Fuzato il giocatore in questione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laattraverso una nota ufficiale comunica la positività al Covid di uncalciatore: ildelNellaspunta unal Covid. A comunicarlo è la stessa società giallorossa con unufficiale.– «L’AScomunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore – vaccinato – è risultatoal COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare.» Secondo Forzainfo, potrebbe essere Fuzato il giocatore in questione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

