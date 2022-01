Revisioni - Operativa la piattaforma per chiedere il rimborso

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 3 gennaio 2022) stata attivata stamattina, come promesso nei giorni scorsi, lainformatica "Bonus veicoli sicuri" che consentirà ai primi 402 mila fortunati che lo chiederanno di farsi rimborsare parte del maggior costo della revisione svolta in un centro privato. Dall'1 novembre scorso, infatti, il costo del controllo periodico dei veicoli è aumentato di 12,14 euro (9,95 euro+Iva), passando da 66,88 a 79,02 euro. Il, però, sarà relativo solo alla parte imponibile, pari a 9,95 euro e, come detto, non generalizzato. Per questa iniziativa, infatti, il parlamento ha messo a disposizione soltanto 4 milioni di euro all'anno per il triennio 2021-2023. Dunque, solo 402 mila persone all'anno potranno sfruttare questa opportunità. Come funziona. Vediamo il meccanismo delnel dettaglio. La prima cosa da sapere è che da oggi può ...