Quirinale: Ceccanti (Pd), 'assenze non cambiano quorum, è più difficile superarli'

Roma, 3 gen (Adnkronos) – "Gli assenti non cambiano i quorum richiesti. Quindi più assenti ci sono, a regole immutate, più è difficile superare i quorum". Lo scrive Stefano Ceccanti, deputato del Pd, su Twitter a proposito dell'elezione del presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune.

