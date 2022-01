Pio e Amedeo meglio di Spider-Man: debutto da record al cinema (Di lunedì 3 gennaio 2022) Belli Ciao, il nuovo film di Pio e Amedeo registra un debutto da record al cinema. Il duo comico fa meglio anche di Spider-Man e Matrix Resurrections. La locandina di Belli CiaoPartire o restare? Restare o partire? Questa è la domanda che apre e fa muovere Belli Ciao, il nuovo film del duo comico Pio e Amedeo. Amici inseparabili dall’infanzia, fino al giorno della maturità, quando in loro scatta il fatidico dilemma che non risparmia nessun giovane del Sud Italia. Mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio sceglie una strada, Amedeo l’altra. Uno andrà a Milano, l’altro resterà in Puglia; ma arriverà il giorno in cui si ritroveranno. Non più ragazzi, ma uomini. Il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 3 gennaio 2022) Belli Ciao, il nuovo film di Pio eregistra undaal. Il duo comico faanche di-Man e Matrix Resurrections. La locandina di Belli CiaoPartire o restare? Restare o partire? Questa è la domanda che apre e fa muovere Belli Ciao, il nuovo film del duo comico Pio e. Amici inseparabili dall’infanzia, fino al giorno della maturità, quando in loro scatta il fatidico dilemma che non risparmia nessun giovane del Sud Italia. Mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio sceglie una strada,l’altra. Uno andrà a Milano, l’altro resterà in Puglia; ma arriverà il giorno in cui si ritroveranno. Non più ragazzi, ma uomini. Il ...

Advertising

IlContiAndrea : Capodanno Canale 5 Annalisa, Atzei, Boomdabash, Casillo, Cedraux, Damante, Roby Facchinetti, Fogli, Gemelli Diversi… - evphriast : non ce la fate proprio sembrate quei due coglioni di pio e amedeo con il discorso su intento e contesto di utilizzo… - Lapomacho : @fanpage Il suo successo fa il paio con quello della coppia Pio&Amedeo: dice tutto del livello culturale in ItaGlia. - ilSipontinoNet : ?? BOOM DI INCASSI PER #pioeamedeo #BelliCiao batte #Spiderman e #Matrix, Boom dì incassi per il primo week end???? - anxvenus : RT @melainfabula: La domanda nasce spontanea, ma chi cazzo ha detto di 'sì' alla produzione del film di Pio e Amedeo? -