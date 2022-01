“Non sapete curare mio fratello”: 26enne aggredisce i medici del Policlinico di Roma (Di lunedì 3 gennaio 2022) Panico alle 17 di ieri al Policlinico Umberto Primo, a Roma . Un egiziano di 26 anni ha aggredito il personale sanitario presente, a suo dire colpevole di non curare adeguatamente il fratello ricoverato... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 gennaio 2022) Panico alle 17 di ieri alUmberto Primo, a. Un egiziano di 26 anni ha aggredito il personale sanitario presente, a suo dire colpevole di nonadeguatamente ilricoverato...

'Non sapete curare mio fratello': 26enne aggredisce i medici del Policlinico di Roma Panico alle 17 di ieri al Policlinico Umberto Primo, a Roma . Un egiziano di 26 anni ha aggredito il personale sanitario presente, a suo dire colpevole di non curare adeguatamente il fratello ricoverato nel reparto di chirurgia. I sanitari hanno chiamato il 112. Sul posto i carabinieri di Roma Centro che hanno bloccato il 26enne. L'uomo, poco prima, ...

