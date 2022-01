Advertising

CorriereCitta : Nettuno, la vacanza con la fidanzata, poi la tragedia sulla pista da sci: Manuel muore a 28 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno vacanza

Il ragazzo, residente ae in Trentino con la fidanzata e alcuni amici per una, stava scendendo lungo la pista "Tre", una media difficoltà, quando è avvenuto il dramma. Il ...L'uomo, residente a, era in Trentino con la fidanzata e alcuni amici per una, e aveva deciso di scendere lungo la pista "Tre", una media difficoltà, quando è avvenuto il dramma. ...È di Nettuno e si chiama Manuel Fagnani il 28enne morto ieri pomeriggio alle 15 a San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, sulle piste di snowboard del Trentino Alto Adige.Stava trascorrendo i primi giorni del nuovo anno sulla neve, in vacanza in Trentino insieme alla sua fidanzata. Invece ieri su quelle piste, sulle quali tanto aveva desiderato di recarsi per dare sfog ...