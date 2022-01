Massimo Ranieri in concerto al Teatro Verdi di Firenze: ecco quando (Di lunedì 3 gennaio 2022) Firenze – Dopo il capodanno in Tv, Massimo Ranieri torna a stregare il pubblico, stavolta in carne e ossa, con il suo show da “Sogno”. Appuntamento mercoledì 5 gennaio al Teatro Verdi di Firenze, da molti anni “la casa” di Ranieri in riva all’Arno. Ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri, lo spettacolo “Sogno e son Desto” taglia il traguardo delle 500 repliche e continua a rinnovarsi. Inizio ore 20.45. I biglietti (posti numerati 27 a 74,80 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Ingresso nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Si recupera il concerto ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 gennaio 2022)– Dopo il capodanno in Tv,torna a stregare il pubblico, stavolta in carne e ossa, con il suo show da “Sogno”. Appuntamento mercoledì 5 gennaio aldi, da molti anni “la casa” diin riva all’Arno. Ideato e scritto da Gualtiero Peirce e, lo spettacolo “Sogno e son Desto” taglia il traguardo delle 500 repliche e continua a rinnovarsi. Inizio ore 20.45. I biglietti (posti numerati 27 a 74,80 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Ingresso nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Si recupera il...

