Le Regioni “cambiano” idea: no alla distinzione tra vaccinati e non. Con tre-quattro casi in classe, tutti in Dad. Ipotesi allo studio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si avvicina il rientro a scuola, previsto nelle diverse Regioni tra il 7 e il 10 gennaio, e si torna a discutere di didattica a distanza. Una fronte quasi unanime riguardo le nuove regole per la quarantena ipotizzate dalle Regioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si avvicina il rientro a scuola, previsto nelle diversetra il 7 e il 10 gennaio, e si torna a discutere di didattica a distanza. Una fronte quasi unanime riguardo le nuove regole per la quarantena ipotizzate dalle. L'articolo .

Advertising

piana_romina : Ma ovviamente i contagi salgono per colpa dei non sierati, le regioni cambiano colore per colpa dei novax e i letti… - 361_magazine : Zone Gialle e Arancioni, come cambiano le Regioni da oggi - NeiTuoiSogni918 : @DanielettoD @cgcronos I colori delle regioni cambiano soprattutto per i RICOVERI .... Il ginecologo ha mai parlat… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?Oggi diverse regioni cambiano fascia di rischio #covid, tra cui anche il Lazio e la Lombardia, che passano in #zonagialla. La… - rtl1025 : ?Oggi diverse regioni cambiano fascia di rischio #covid, tra cui anche il Lazio e la Lombardia, che passano in… -