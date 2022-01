Le principali tendenze tecnologiche del 2022

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tra i «Fjord Trends», le previsioni di grande respiro che la società di consulenza Accenture elabora per il nuovo anno, si trovano conferme e sorprese: si parla naturalmente del metaverso, la prossima frontiera del vivere digitale, lo spazio intangibile in cui collezioneremo esperienze e sublimeremo la socialità; si ragiona di un rafforzato individualismo, frutto degli inevitabili ripiegamenti su sé stessi della pandemia, ma anche di un tramonto del cosiddetto abundance thinking. La consapevolezza che non possiamo più avere tutto a volontà: «Scarsità, ritardi nella distribuzione e attenzione alla sostenibilità stanno orientando un approccio più misurato al consumo» si legge nel rapporto di Accenture. Tradotto in atteggiamenti pratici, anziché sognare una bulimia di oggetti, sceglieremo quelli meglio adatti a noi, che siano davvero all’altezza delle nostre ...