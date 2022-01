“L’abbiamo beccata” GF Vip | scoppia il caso Katia Ricciarelli Non si esclude l’intervento di Signorini

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Si è sempre infuriata di fronte a qualsiasi tipo di ingiustizia, davanti ad episodi di maleducazione o burle troppo esagerate secondo i suoi canoni. Ma sarebbe la stessa ad accordarsi per il tradizionale scambio di nomination al GF Vip 6. Parliamo die del palese piano ideato con altri per la puntata del prossimo 3 gennaio. Sarà la prima puntata del 2022. La dimora del GF Vip 6 è stata, nuovamente, abitata a cavallo di due annate e, tra un festeggiamento e l’altro, non sono certo mancati complotti. Non si tratta affatto di semplici indiscrezioni, ma di un vero e proprio dato di fatto che è stato immortalato in un video che vedeconfabulare con Soleil Sorge, e poi Eva Grimaldi, coinvolgendo in totale otto concorrenti. Alfonsole ...