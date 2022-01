La Juventus punta l’attaccante: proposto Kaio Jorge come contropartita (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono ore calde in casa Juve per la scelta del famigerato attaccante. La chiamata di Xavi ha fatto tentennare Morata, volenteroso più che mai di sposare il progetto blaugrana. Ora spetta agli uomini mercato della società bianconera trovare un degno sostituto, affinché lo spagnolo possa ritornare in patria. Tra i nomi accostati alla squadra di Massimiliano Allegri c’è certamente quello di Arkadiusz Milik, attaccante in forza all’OM. La strategia della Vecchia Signora, stando alle parole di Nicolò Schira, sembrerebbe quella di optare per uno scambio con Kaio Jorge. Milik, Kaio Jorge, scambio (Photo by CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images)L’Olympique Marsiglia chiede, però, soldi e un contratto a tempo indeterminato per cedere l’attaccante ex Napoli. POTREBBE INTERESSARTI: La Salernitana ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono ore calde in casa Juve per la scelta del famigerato attaccante. La chiamata di Xavi ha fatto tentennare Morata, volenteroso più che mai di sposare il progetto blaugrana. Ora spetta agli uomini mercato della società bianconera trovare un degno sostituto, affinché lo spagnolo possa ritornare in patria. Tra i nomi accostati alla squadra di Massimiliano Allegri c’è certamente quello di Arkadiusz Milik, attaccante in forza all’OM. La strategia della Vecchia Signora, stando alle parole di Nicolò Schira, sembrerebbe quella di optare per uno scambio con. Milik,, scambio (Photo by CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images)L’Olympique Marsiglia chiede, però, soldi e un contratto a tempo indeterminato per cedereex Napoli. POTREBBE INTERESSARTI: La Salernitana ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Juventus, con il mercato aperto è caccia al 9. Icardi la prima scelta. Contatto col PSG disposto a parlare de… - Jclub1897_ : Alle 23 torna “calciomercato l’originale” su Sky Se @DiMarzio non spara qualche bomba sulla punta della Juventus s… - Vincenzo140893 : RT @iINSIDER_: La #Juventus sta accelerando per trovare una nuova punta?? Tenetevi pronti??? - iINSIDER_ : La #Juventus sta accelerando per trovare una nuova punta?? Tenetevi pronti??? - Fprime86 : RT @forumJuventus: GdS: 'Juventus, con il mercato aperto è caccia al 9. Icardi la prima scelta. Contatto col PSG disposto a parlare della p… -