La bufala della circolare per la scuola in DAD nel Lazio fino al 18 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non ci sarà alcuna circolare DAD in Lazio: la scuola riprenderà regolarmente al termine di questo periodo di vacanze per le festività natalizie. In queste ore, soprattutto sui social network, sta circolando la notizia – infondata – di una presunta circolare per mettere le scuole superiori in Dad fino almeno al 18 gennaio nella Regione Lazio. Tuttavia, è stato lo stesso ufficio stampa del palazzo della Pisana a smentire categoricamente questa circostanza, minacciando anche eventuali azioni legali per i propagatori di quella che è stata definita una vera e propria fake news.

