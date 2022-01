Kane Tanaka | è lei la donna più anziana del mondo Svelato il suo segreto

(Di lunedì 3 gennaio 2022) E’lapiùdel, è in perfetta salute e ha voluto svelare il suoper una vita lunga e sana Proprio oggi, 2 gennaio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Kane Tanaka

La donna più anziana del mondo compie 119 anni. Si tratta della giapponese, nata il 2 gennaio del 1903. Secondo l'autorevole testimonianza del Guiness dei primati, è la signora più longeva ancora in vita, attuale Decana dell'Umanità. Nel 2020 è stata scelta come ...02/01/2022 - 16:58 Era il 9 marzo 2019, quando a 116 anni e 66 giorni la signora giapponese, 116 anni è stata ufficialmente nominata dal Guinness World Records come la persona vivente più anziana al mondo. Un record a cui- a suo dire - ambiva da quando aveva compiuto ...Compie oggi 119 Kane Tanaka, la donna più longeva del mondo. Il segreto? "Riso e pesce e dormire sonni tranquilli".La donna più anziana del mondo è una signora giapponese piena di interessi e con la mente ancora agile. Il 2 gennaio del 2022 fanno 119 ...