Juve-Napoli, Allegri rischia di perdere un titolarissimo! (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tegola per gli Juventini , per il big match di giovedì Allegri rischia di perdere un titolarissimo! Allo Juventus Training Center la squadra di Massimiliano Allegri sta continuando a lavorare per arrivare pronta alla prima di sei sfide che la vedranno impegnata in un gennaio davvero fitto di impegni. Giovedì alle 20:45 allo Juventus Stadium è atteso il Napoli di mister Spalletti per il big match di giornata. Bianconeri a -5 dai partenopei cercano il risultato per avvicinarsi alla zona Champions. Napoli reduce da un mese di dicembre relativamente buio come spesso accade alle squadre di mister Spalletti. La squadra di Allegri invece nel mese di dicembre ha collezionato 4 vittorie e 1 ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tegola per glintini , per il big match di giovedìdiunAllontus Training Center la squadra di Massimilianosta continuando a lavorare per arrivare pronta alla prima di sei sfide che la vedranno impegnata in un gennaio davvero fitto di impegni. Giovedì alle 20:45 allontus Stadium è atteso ildi mister Spalletti per il big match di giornata. Bianconeri a -5 dai partenopei cercano il risultato per avvicinarsi alla zona Champions.reduce da un mese di dicembre relativamente buio come spesso accade alle squadre di mister Spalletti. La squadra diinvece nel mese di dicembre ha collezionato 4 vittorie e 1 ...

