In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Gennaio: Ue: smart working. Italia: tutti in ufficio (Di martedì 4 gennaio 2022) Personale della P.A. Brunetta cancella il lavoro agile, il resto d’Europa fa il contrario La norma. Obbligatorio in Francia, Portogallo e Belgio Di Patrizia De Rubertis Fallimento totale Di Marco Travaglio Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese), il governo Draghi ha fallito una delle sue due missioni (l’altra era il completamento del Pnrr). E non perché la quarta ondata Delta-Omicron sia colpa sua (era inevitabile come le precedenti, anche se si è pensato di bloccarla alle frontiere L’intervista “Il Super Green pass discrimina, allora meglio l’obbligo vaccinale” Pierpaolo Bombardieri (Uil) Di Salvatore Cannavò L’agenda giudiziaria Renzi, B. e logge: un 2022 di inchieste sul potere Indagini&processi. Cosa ci aspetta. Quest’anno sapremo se il leader di Iv andrà a giudizio per Open e se ci sarà dibattimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Personale della P.A. Brunetta cancella il lavoro agile, il resto d’Europa fa il contrario La norma. Obbligatorio in Francia, Portogallo e Belgio Di Patrizia De Rubertis Fallimento totale Di Marco Travaglio Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese), il governo Draghi ha fallito una delle sue due missioni (l’altra era il completamento del Pnrr). E non perché la quarta ondata Delta-Omicron sia colpa sua (era inevitabile come le precedenti, anche se si è pensato di bloccarla alle frontiere L’intervista “Il Super Green pass discrimina, allora meglio l’obbligo vaccinale” Pierpaolo Bombardieri (Uil) Di Salvatore Cannavò L’agenda giudiziaria Renzi, B. e logge: un 2022 di inchieste sul potere Indagini&processi. Cosa ci aspetta. Quest’anno sapremo se il leader di Iv andrà a giudizio per Open e se ci sarà dibattimento ...

fattoquotidiano : L’Italia non ha fatto nulla per recepire la direttiva europea a tutela di chi segnala illeciti sul posto di lavoro - fattoquotidiano : Morti sul lavoro, i dati Inail documentano una situazione gravissima [di Marco Palombi] - fattoquotidiano : IN EDICOLA SUL FATTO QUOTIDIANO DI OGGI - Quarantene, terzo dietrofront. Tamponi, i più cari d’Europa ??… - 19484893 : RT @ilfoglio_it: L’assalto al Congresso americano il 6 gennaio 2020 è stato il primo assaggio della grande eversione che ci aspetta. Abbiam… - fernandella25 : RT @fattoquotidiano: L’Italia non ha fatto nulla per recepire la direttiva europea a tutela di chi segnala illeciti sul posto di lavoro htt… -