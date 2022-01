I top 5 del girone d’andata: in tre sono del Napoli! (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il noto fanta statistico della Serie A, Kickest, ha nominato i cinque migliori calciatori del girone di andata per media punti. Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Giovanni Di Lorenzo sono i tre giocatori del Napoli presenti in questa particolare classifica. Koulibaly NapoliI primi due hanno fatto registrare una media di 26.9 punti a partita, mentre il terzino campione d’Europa si è fermato invece a 25.3, quanto basta per rientrare nella top 5. A fare compagnia ai giocatori azzurri sono Juan Cuadrado (Juventus) e Lorenzo Pellegrini (Roma), che completano il quintetto al comando della statistica in questione. Francesco Fildi Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il noto fanta statistico della Serie A, Kickest, ha nominato i cinque migliori calciatori deldi andata per media punti. Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Giovanni Di Lorenzoi tre giocatori del Napoli presenti in questa particolare classifica. Koulibaly NapoliI primi due hanno fatto registrare una media di 26.9 punti a partita, mentre il terzino campione d’Europa si è fermato invece a 25.3, quanto basta per rientrare nella top 5. A fare compagnia ai giocatori azzurriJuan Cuadrado (Juventus) e Lorenzo Pellegrini (Roma), che completano il quintetto al comando della statistica in questione. Francesco Fildi

