Grande Fratello Vip 2021, chi è stato eliminato ieri sera: cosa è successo dopo la puntata di lunedì 3 gennaio, concorrenti in nomination (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nuovo anno e nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, la prima del 2022. I concorrenti continuano a vivere tra le quattro mura più spiate d’Italia e tra amori che sbocciano, litigate, contrasti e ‘triangoli’, i telespettatori si stanno appassionando alle loro storie, che vanno ormai avanti da più di 3 mesi. E che continueranno ad appassionare almeno fino al 14 marzo, data della finale del reality più discusso e chiacchierato di sempre. Ma cosa è successo ieri sera? Chi è stato eliminato? Grande Fratello Vip chi è stato eliminato lunedì 3 gennaio 2022 Quattro i concorrenti al televoto, tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nuovo anno e nuova e imperdibiledelVip, la prima del 2022. Icontinuano a vivere tra le quattro mura più spiate d’Italia e tra amori che sbocciano, litigate, contrasti e ‘triangoli’, i telespettatori si stanno appassionando alle loro storie, che vanno ormai avanti da più di 3 mesi. E che continueranno ad appassionare almeno fino al 14 marzo, data della finale del reality più discusso e chiacchierato di sempre. Ma? Chi èVip chi è2022 Quattro ial televoto, tutti ...

Advertising

GrandeFratello : Dopo l’uscita di Biagio dalla Casa, i suoi ex coinquilini non hanno perso tempo e si sono scatenati criticandolo as… - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Edoardoleicorre : Invidiando sempre di più quelli del grande fratello perché sono sicuro senza covid - AnticoBollitore : @reportrai3 Il Grande Fratello ti ama. Quindi a breve potremo tracciare anche i #novax apoti della propaganda? -