Galli: «Il picco dei positivi arriverà a gennaio, ma non è vero che i contagi faranno da vaccinazione» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il professor Massimo Galli, ordinario di Malattie Infettive all’Università Statale di Milano, oggi ha fatto il punto sulla pandemia di Coronavirus ad Agorà su Raitre: «Mi auguro un picco di contagi entro il mese di gennaio. Da come sale, la curva non lascia fare previsioni certe. Sicuramente per un giorno o 2 avremo meno tamponi e, in percentuale, più contagiati, perché in questi giorni di festa li fa solo chi ha sintomi o contatti diretti con positivi, ma cambia poco, perché tampone o non tampone, la diffusione è un dato di fatto. Realisticamente mi aspetto ancora una crescita per diversi giorni e questo credo imponga prudenza». Galli ha poi detto che non ritiene possibile che l’infezione funga da vaccinazione: «Non mi va giù l’idea che sta passando ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il professor Massimo, ordinario di Malattie Infettive all’Università Statale di Milano, oggi ha fatto il punto sulla pandemia di Coronavirus ad Agorà su Raitre: «Mi auguro undientro il mese di. Da come sale, la curva non lascia fare previsioni certe. Sicuramente per un giorno o 2 avremo meno tamponi e, in percentuale, piùati, perché in questi giorni di festa li fa solo chi ha sintomi o contatti diretti con, ma cambia poco, perché tampone o non tampone, la diffusione è un dato di fatto. Realisticamente mi aspetto ancora una crescita per diversi giorni e questo credo imponga prudenza».ha poi detto che non ritiene possibile che l’infezione funga da: «Non mi va giù l’idea che sta passando ...

