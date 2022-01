Federica Panicucci splende in rosso con l’abito di raso firmato Antonio Riva (Di lunedì 3 gennaio 2022) In quanto a stile Federica Panicucci non perde un colpo e, in occasione del nuovo anno, ha stupito tutti ancora una volta con un outfit audace e scintillante. Si tratta di un grande abito rosso firmato Antonio Riva Milano, che la presentatrice ha indossato sul palco della trasmissione Capodanno in musica. Il vestito, realizzato interamente in raso, brilla sotto i riflettori e cattura l’attenzione grazie al suo enorme volume, caratteristica tipica dei capi appartenenti alla maison dello stilista, tutti generalmente dotati di tridimensionalità. Panicucci ha voluto condividere il look anche sul suo profilo Instagram, ringraziando pubblicamente Antonio Riva per aver reso ancora più magica la notte trascorsa al Teatro ... Leggi su diredonna (Di lunedì 3 gennaio 2022) In quanto a stilenon perde un colpo e, in occasione del nuovo anno, ha stupito tutti ancora una volta con un outfit audace e scintillante. Si tratta di un grande abitoMilano, che la presentatrice ha indossato sul palco della trasmissione Capodanno in musica. Il vestito, realizzato interamente in, brilla sotto i riflettori e cattura l’attenzione grazie al suo enorme volume, caratteristica tipica dei capi appartenenti alla maison dello stilista, tutti generalmente dotati di tridimensionalità.ha voluto condividere il look anche sul suo profilo Instagram, ringraziando pubblicamenteper aver reso ancora più magica la notte trascorsa al Teatro ...

