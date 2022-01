Dall’Aquila | «Dopo l’oro di Tokyo la mia vita è rimasta uguale Ma più di così che cosa potevo fare?»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Corriere della Sera intervista Vito Dell’Aquila. Alle Olimpiadi diè stato suo il primo oro per l’Italia, nel taekwondo, battendo con un calcio il tunisino Mohamed Jendoubi a 40” dalla fine del terzo e ultimo round della finale 58 kg. Già a luglio, in alcune interviste, esprimeva la consapevolezza che la celebrità sarebbe durata poco. Ora ne ha la prova. Gli chiedono com’è lada campione olimpico. Risponde: «a prima, direi. All’inizio, appena tornato da, sembrava che la miafosse cambiata. Invece no.le interviste, l’entusiasmo, gli eventi, tutto è tornato. Ma va bene: ora posso concentrarmi sui prossimi appuntamenti». Non nasconde un po’ di delusione. «Eh sì, perché arrivato a un certo punto ti chiedi: ...