Corona virus: Italia, 1125052 attualmente positivi a test (+54515 in un giorno) con 137786 decessi (140) e 5133272 guariti (13379). Totale di 6396110 casi (68052) Dati della protezione civile: effettuati 445231 tamponi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1125052 attualmente positivi a test (+54515 in un giorno) con 137786 decessi (140) e 5133272 guariti (13379). Totale di 6396110 casi (68052) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 445231 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 3 gennaio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(140) e).di) proviene da Noi Notizie..

