Calendario Coppa d’Africa 2022 | date | orari giornalieri | programma partite | tv | streaming

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nonostante le voci che a lungo si sono rincorse, non ci sarà un nuovo rinvio delladi calcio, indal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun: 24 Nazionali si daranno battaglia per 52per decidere chi porterà a casa l’edizione numero 33 della competizione. Nella storia si sono registrate 7 successi dell’Egitto e 5 del Camerun, le Nazioni più trionfanti: la detentrice però è l’Algeria, vincente nel 2019. Dopo la prima fase si qualificheranno agli ottavi le prime due di ogni girone più le 4 migliori terze. La direttadi tutto il torneo sarà fruibile su discovery+, ma la finale andrà in simulcast su Eurosport. Calcio,a rischio cancellazione per il Covid? Dal Camerun ...

Advertising

cielorossonero : RT @Milannews24_com: Gli impegni di gennaio del #Milan - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Dove vedere gli impegni di gennaio del #Milan in tv - JolietJakeB : @CottarelliCPI Ma va!mé la super coppa della stagione 20/21. Quando la giochiamo? Nel 2025? Aspettiamo che il cale… - Milannews24_com : Dove vedere gli impegni di gennaio del #Milan in tv - Milannews24_com : Gli impegni di gennaio del #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Coppa

OA Sport

Unapparentemente non proibitivo ma sarà il campo a dire se davvero è così. Turno 20 (...VS ATALANTA Turno 27 (domenica 27 febbraio?) SASSUOLO VS FIORENTINA Per quanto riguarda la...... rischia di essere affrontato con la rosa ridotta all'osso a dispetto delle partite, ogni tre giorni, in. Indisponibili Anguissa , Koulibaly e Ounas , impegnati ind'Africa ; out ...Omicron come obbligo, o come oscura ripartenza. L’obbligo riguarda i 29 piccoli indiani della serie A, appena diventati 28 finché non ne rimarrà nessuno, ossia i giocatori ...La stagione regolare si chiude con il Valdifiemme capolista e posizioni invariate. Per definirle in ottica seconda fase e accoppiamenti di Coppa Italia, bisogna attendere i recuperi delle gare del […] ...