Calciomercato Sampdoria | Adrien Silva dice addio | pronta la risoluzione del contratto

(Di lunedì 3 gennaio 2022): i blucerchiati stanno per diread, vicina ladeldiràalla. Nella giornata odierna il centrocampista portoghese firmerà ladel– in scadenza al termine della stagione – e partirà alla volta di Dubai per siglare il nuovo accordo con l’Al Whada. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Sporting CP e Leicester ha deciso di accettare subito l’offerta del club degli Emirati Arabi. Dopo Fabio Depaoli, anchelascia la. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

DiMarzio : #Sampdoria | Adrien #Silva rescinde il contratto. Lo attende l'#AlWahda

Commenta per primo La, dopo Depaoli, si appresta a perdere un altro pezzo a centrocampo. A lasciare Genova sarà il regista portoghese Adrien Silva , arrivato lo scorso anno accompagnato da grandi aspettative. A ...Juventus, Allegri potrebbe privarsene visto lo scarso utilizzato stagionale. Una squadra di Serie A interessata.Juventus,e bianconeri sono ancora in contatto diretto perché la situazione di Mohamed Ihattaren non si è mai sbloccata, con i bianconeri 'costretti' a pagare un risarcimento ...Calciomercato Sampdoria, Adrien Silva verso la rescissione del contratto: lo aspettano all'Al-Wahda con un ricco contratto triennale.Adrien Silva saluta la Sampdoria. Il centrocampista portoghese, infatti, firmerà la risoluzione del contratto già in giornata. Il contratto di Silva è in scadenza il prossimo giugno. Con la Sampdoria ...