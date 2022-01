Calcio | Vlahovic | ‘compromesso con Commisso? Mai dire mai’

Leggi su ildenaro

Firenze, 3 gen. – (Adnkronos) – "Si può trovare un compromesso con il presidente? Maimai. Ma attualmente sono concentrato su nuove vittorie". Così l'attaccante della Fiorentina Dusannel corso di un'intervista al giornale serbo 'Politika'. "Roccoè soprattutto un uomo serio e un grande presidente, che sa quello che vuole in ogni momento -aggiunge il 21enne serbo-. È molto ambizioso quando si tratta di tutto. Ovviamente non ho nulla contro la sua volontà, perché fa tutto parte del lavoro. Non mi ritiro mai, non è nel mio carattere. Inseguo gli standard più elevati in tutto.