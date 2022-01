Calcio: Premier League, con Manchester Utd-Wolverhampton tornano i posti in piedi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Manchester, 3 gen. -(Adnkronos) – I tifosi del Manchester United sono tra i primi tifosi di Calcio ad essere legalmente autorizzati a stare in piedi mentre guardano una partita di Premier League dopo quasi trent’anni. Il primo test per la cosiddetta “safe standing” è stato messo in atto per la gara tra i Red Devils e il Wolverhampton all’Old Trafford. Per la sfida con i Wolves sono stati previsti 1.519 posti in piedi per i tifosi locali, oltre a 571 per i tifosi in trasferta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022), 3 gen. -(Adnkronos) – I tifosi delUnited sono tra i primi tifosi diad essere legalmente autorizzati a stare inmentre guardano una partita didopo quasi trent’anni. Il primo test per la cosiddetta “safe standing” è stato messo in atto per la gara tra i Red Devils e ilall’Old Trafford. Per la sfida con i Wolves sono stati previsti 1.519inper i tifosi locali, oltre a 571 per i tifosi in trasferta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

