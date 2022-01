Bolsonaro ricoverato: possibile occlusione intestinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Jair Bolsonaro, presidente del brasile, è stato ricoverato questa mattina nell’ospedale Vila Nova Star a sud di San Paolo. Si teme un’occlusione intestinale. Il presidente brasiliano ha accusato i primi sintomi nella notte, prima di essere trasportato in ospedale in elicottero. Forti dolori addominali lo hanno spinto a chiamare i soccorsi. Bolsonaro ha pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae sul letto d’ospedale: “Ho iniziato a sentirmi male dopo il pranzo di domenica, sono arrivato in ospedale alle 3:00 di oggi – ha scritto -. Mi hanno messo un sondino nasogastrico. Verranno effettuati ulteriori esami per un possibile intervento chirurgico per ostruzione interna nella regione addominale”. Ha aggiunto il presidente brasiliano: “È il secondo ricovero con gli stessi sintomi, a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Jair, presidente del brasile, è statoquesta mattina nell’ospedale Vila Nova Star a sud di San Paolo. Si teme un’. Il presidente brasiliano ha accusato i primi sintomi nella notte, prima di essere trasportato in ospedale in elicottero. Forti dolori addominali lo hanno spinto a chiamare i soccorsi.ha pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae sul letto d’ospedale: “Ho iniziato a sentirmi male dopo il pranzo di domenica, sono arrivato in ospedale alle 3:00 di oggi – ha scritto -. Mi hanno messo un sondino nasogastrico. Verranno effettuati ulteriori esami per unintervento chirurgico per ostruzione interna nella regione addominale”. Ha aggiunto il presidente brasiliano: “È il secondo ricovero con gli stessi sintomi, a ...

