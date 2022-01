Bollettino, i dati di oggi 3 gennaio: 68.052 casi (oltre 13.000 in Lombardia) e 140 morti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Covid, il Bollettino di oggi lunedì 3 gennaio 2022 in Italia. Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). È quanto emerge dal Bollettino del... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 gennaio 2022) Covid, ildilunedì 32022 in Italia. Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). È quanto emerge daldel...

Advertising

Tg3web : I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: chi ha ricevuto… - Gazzettino : Bollettino, i dati di oggi 3 gennaio: 68.052 casi (oltre 13.000 in Lombardia) e 140 morti - sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione: oggi 68.052 nuovi contagi e 140 morti - angheluruju11 : RT @romatoday: Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 3 gennaio 2022 - bizcommunityit : Covid oggi: bollettino Emilia Romagna del 3 gennaio 2022. Dati e contagi - il Resto del Carlino -