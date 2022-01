Bimbo di 2 anni morto annegato in mare: “E’ stato gettato dalla madre” (Di lunedì 3 gennaio 2022) La tragedia è avvenuta a Torre del Greco, la madre e il padre del Bimbo sono stati interrogati in queste ore. La drammatica vicenda è avvenuta a Napoli in zona… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 3 gennaio 2022) La tragedia è avvenuta a Torre del Greco, lae il padre delsono stati interrogati in queste ore. La drammatica vicenda è avvenuta a Napoli in zona… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - msargentini : Non può succedere questo in un Paese civile: uccide figlio di 7 anni e accoltella l’ex. Ai domiciliari, aveva otten… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - Yogaolic : RT @rep_napoli: Torre del Greco, fermata la madre: ha confessato di aver ucciso il bimbo di due anni morto in mare [dal nostro inviato Dari… - tavano_anna : RT @petergomezblog: Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Madre fermata per omicidio volontario. Per inquirenti “donna… -