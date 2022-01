Barcellona, Ferran Torres e Pedri positivi al Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oggi Ferran Torres è stato presentato ufficialmente come nuovo tesserato del Barcellona, poco fa la notizia che ha il Covid. Non solo lui, ma anche Pedri. Ed entrambi, oggi, si sono allenati con il resto del gruppo, già decimato da infortuni e contagi. Che effetti avrà sugli altri membri della squadra? Di seguito il comunicato del club blaugrana. LATEST NEWS Pedri and Ferran Torres have tested positive for Covid-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oggiè stato presentato ufficialmente come nuovo tesserato del, poco fa la notizia che ha il. Non solo lui, ma anche. Ed entrambi, oggi, si sono allenati con il resto del gruppo, già decimato da infortuni e contagi. Che effetti avrà sugli altri membri della squadra? Di seguito il comunicato del club blaugrana. LATEST NEWSandhave tested positive for-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2022 L'articolo ilNapolista.

