Atp Cup 2022 | calendario Italia | programma | orari | diretta tv e streaming di tutti i match

L'Italia parteciperà all'Atp Cup 2022 come una delle assolute favorite per arrivare sino in fondo, considerando anche le varie defezioni dovute al Covid-19 negli altri team. Assenti difatti Dominic Thiem (e l'Austria intera conseguentemente) e Andrey Rublev, tra gli altri; azzurri con Matteo Berrettini e Jannik Sinner come principali stelle, entrambi singolaristi di punta. Gruppo Italiano completatosi con Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli, ognuno dei quali particolarmente utile alla causa nostrana. L'Italia sfiderà la Russia di Daniil Medvedev, l'Australia di Alex De Minaur e la Francia di Ugo Humbert ai gironi, con la possibilità di ergersi a primatista e procedere alla fase finale. Dopo la sconfitta in finale al termine dell'edizione 2021, gli azzurri tenteranno di 'vendicarsi' nei confronti dei russi.

