Assegno unico figli | domande al via anche senza ISEE

L'INPS ha attivato la procedura online per chiedere l'Assegno unico figli (Auu). Il contributo economico è destinato alle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni. A certe condizioni. E senza limiti di età per i figli disabili.

