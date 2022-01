Salernitana, Iervolino: “Lusingato dalla calorosa accoglienza, aspiro ad un futuro tra le prime dieci” (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘TuttoSalernitana’, ha parlato di sogni ed obiettivi del club granata: “La spinta della tifoseria è il propellente necessario a portare a compimento questa avvincente corsa per la salvezza. Sono rimasto sorpreso e Lusingato dalla calorosissima accoglienza riservatami. Mercato? Nei prossimi giorni valuteremo le soluzioni migliorative da apportare. Il mercato di gennaio è difficile e costoso e per questo vanno operate scelte giuste e opportune. Decideremo a breve chi saranno gli attori che guideranno il nuovo corso”. “Il progetto Salernitana non può essere legato solo al pianeta calcio, ma deve avere una vocazione inclusiva e costituire un hub reticolare dove le ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo presidente della, Danilo, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tutto’, ha parlato di sogni ed obiettivi del club granata: “La spinta della tifoseria è il propellente necessario a portare a compimento questa avvincente corsa per la salvezza. Sono rimasto sorpreso ecalorosissimariservatami. Mercato? Nei prossimi giorni valuteremo le soluzioni migliorative da apportare. Il mercato di gennaio è difficile e costoso e per questo vanno operate scelte giuste e opportune. Decideremo a breve chi saranno gli attori che guideranno il nuovo corso”. “Il progettonon può essere legato solo al pianeta calcio, ma deve avere una vocazione inclusiva e costituire un hub reticolare dove le ...

