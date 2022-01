Red Canzian | “L’infanzia povera in due stanze ma è stata meravigliosa”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 2 gennaio 2022) A inizio anno Redfa un bilancio della sua vita. E’ grato al cielo e a Francesca Fialdini racconta della suainfanzia. Vorrebbe tanto rivedere la casa dove viveva da bambino, una villapiena di affreschi. Non era davvero casa sua, quella villa accoglieva le famiglie più povere del paese. “Vorrei tornare indietro per rivivere i luoghi della mia infanzia che purtroppo non ci sono più perché la villa dove sono nato era affrescata ma non c’è più. Non ero ricco, era una casa che eradata alle famiglie più povere del paese, eravamo in duecon la mia famiglia a duemila lire al mese ma èun’infanzia” racconta Rednello studio di A ruota libera. Rednel 2015 ...