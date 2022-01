Quarantena, quando posso uscire di casa ma con obbligo di Ffp2? Così il governo tenta di spiegarlo: le nuove Faq (Di domenica 2 gennaio 2022) La nuova auto-sorveglianza termina al quinto giorno, ma l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 dura 10 giorni. Il governo ha pubblicato le Faq per tentare di spiegare ai cittadini come funzionano le norme sulla Quarantena introdotte con l’ultimo decreto del 2021 ed entrate in vigore proprio a Capodanno. Alla fine però, il chiarimento è un copia-incolla di quanto già scritto nel decreto e nella successiva circolare, senza esempi pratici. Troppo poco per consentire ai cittadini di districarsi tra le nuove regole. Le Faq del ministero della Salute, di solito più specifiche, alla mattina del 2 gennaio risultano ancora “in aggiornamento“, nonostante il provvedimento sia appunto valido ormai da tre giorni. Ecco, nel frattempo, le 4 domande a cui il governo dà (o prova a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) La nuova auto-sorveglianza termina al quinto giorno, ma l’di indossare la mascherinadura 10 giorni. Ilha pubblicato le Faq perre di spiegare ai cittadini come funzionano le norme sullaintrodotte con l’ultimo decreto del 2021 ed entrate in vigore proprio a Capodanno. Alla fine però, il chiarimento è un copia-incolla di quanto già scritto nel decreto e nella successiva circolare, senza esempi pratici. Troppo poco per consentire ai cittadini di districarsi tra leregole. Le Faq del ministero della Salute, di solito più specifiche, alla mattina del 2 gennaio risultano ancora “in aggiornamento“, nonostante il provvedimento sia appunto valido ormai da tre giorni. Ecco, nel frattempo, le 4 domande a cui ildà (o prova a ...

