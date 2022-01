Omelia no vax, parroco contestato nel Pavese. Il racconto dei fedeli: “Ci siamo spaventati, a metà messa la gente è uscita” (Di domenica 2 gennaio 2022) Durante l’Omelia della messa di fine anno, nel pomeriggio di venerdì 31 dicembre, un parroco ha criticato i vaccini e la linea adottata dal governo per contrastare la pandemia. Il fatto è accaduto a Casorate Primo, un comune Pavese al confine con la provincia di Milano. “Questo prete da quando è venuto qui, non è proprio ben visto, dice troppo quello che pensa, non è ben accettato”, le parole di una fedele presente alla celebrazione. Le parole del parroco, don Tarcisio Colombo, hanno suscitato la reazione di diversi fedeli, che si sono alzati dal loro posto lasciando la chiesa: “La gente si è spaventata e a metà hanno lasciato la messa e sono usciti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Durante l’delladi fine anno, nel pomeriggio di venerdì 31 dicembre, unha criticato i vaccini e la linea adottata dal governo per contrastare la pandemia. Il fatto è accaduto a Casorate Primo, un comuneal confine con la provincia di Milano. “Questo prete da quando è venuto qui, non è proprio ben visto, dice troppo quello che pensa, non è ben accettato”, le parole di una fedele presente alla celebrazione. Le parole del, don Tarcisio Colombo, hanno sto la reazione di diversi, che si sono alzati dal loro posto lasciando la chiesa: “Lasi è spaventata e ahanno lasciato lae sono usciti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

