Morazzone, uccide figlio di 7 anni e lo nasconde nell’armadio (Di domenica 2 gennaio 2022) Drammatico infanticidio a Morazzone, in provincia di Varese: uomo di 40 anni uccide figlio di 7 e lo nasconde nell’armadio. Un gesto sconcertante quello compiuto da un uomo di 40 anni a Morazzone, in provincia di Varese: il 2022 si apre con un drammatico infanticidio, che lascia tutti senza parole. L’uomo – che si era separato dalla moglie – ha ucciso infatti il figlio di appena sette anni. Successivamente, si è recato nella vicina Gazzada, dove la ex moglie viveva a casa dei genitori. (screenshot video)Ha anche cercato di uccidere la donna, prima di provare una fuga senza vie d’uscita. Infatti, una volta scattato l’allarme, da parte degli ex suoceri, l’uomo è stato arrestato dai ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 gennaio 2022) Drammatico infanticidio a, in provincia di Varese: uomo di 40di 7 e lo. Un gesto sconcertante quello compiuto da un uomo di 40, in provincia di Varese: il 2022 si apre con un drammatico infanticidio, che lascia tutti senza parole. L’uomo – che si era separato dalla moglie – ha ucciso infatti ildi appena sette. Successivamente, si è recato nella vicina Gazzada, dove la ex moglie viveva a casa dei genitori. (screenshot video)Ha anche cercato dire la donna, prima di provare una fuga senza vie d’uscita. Infatti, una volta scattato l’allarme, da parte degli ex suoceri, l’uomo è stato arrestato dai ...

