Mattarella saluta e disegna l'identikit del successore (Di domenica 2 gennaio 2022) Un saluto a tratti commosso ai cittadini che piano piano lo hanno sempre piu' apprezzato ed un congedo per la politica che stenta ancora ad abbandonare l'idea di un suo bis. Sergio Mattarella ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Un saluto a tratti commosso ai cittadini che piano piano lo hanno sempre piu' apprezzato ed un congedo per la politica che stenta ancora ad abbandonare l'idea di un suo bis. Sergioha ...

