Lukaku, ora cambia tutto: decisione ufficiale del Chelsea (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo l'intervista polemica il Chelsea ha deciso di usare il pugno duro con Lukaku: niente convocazione per il match contro il Liverpool. Le recenti dichiarazioni di Romelu Lukaku hanno destato moltissimo scalpore. L'attaccante belga, costosissimo colpo di mercato del Chelsea quest'estate, si era lasciato andare a parole non proprio felici nei confronti del suo attuale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : Ora, io non voglio tornare sempre “là”, ma un anno fa c’era un giocatore che entrava al 90’. E non piaceva al suo t… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHELSEA, LUKAKU NON CONVOCATO Attaccante escluso dal match contro il Liverpool #SkySport… - carlolaudisa : Lukaku in crisi e la tentazione #Tottenham: così la #Juve spera in Vlahovic per l'estate. Ma ora prova ad avere Ica… - _OrazioPirozzi : RT @sBinottoFC: Secondo me Lukaku ora sta piangendo al telefono con sua mamma - AlexC_BZ : @FrancescoOrdine Lukaku è sulla buona via per fallire la terza volta consecutiva nel calcio che conta. Ora piange p… -