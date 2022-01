LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hulst 2022 in DIRETTA: attacco di Tom Pidcock! Cresce lo svantaggio di Van Aert (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:40 Si ritira il neerlandese Corné Van Kessel, protagonista oggi della seconda caduta in due giorni. 15:40 Sale sopra il minuto il distacco di Van Aert, ora nono. 15:39 Sono 5 ora i secondi di vantaggio di Pidcock su Iserbyt. Van der Haar è terzo a 16? 15:38 Qualche piccola difficoltà per Vanthourenhout, che viene superato da Aerts e Hermans nella lotta per il quarto posto. 15:36 Cresce il vantaggio di Pidcock sul belga! Andatura indemoniata per l’oro di Tokyo nella MTB. 15:35 Wout Van Aert è decimo al passaggio sul traguardo. Il suo distacco è cresciuto fino a 53?. 15:34 Concluso il quarto giro con un pazzesco tempo di 6’51”. 15:33 attacco DI Pidcock! Il britannico prova a staccare Iserbyt! 15:32 I due di ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:40 Si ritira il neerlandese Corné Van Kessel, protagonista oggi della seconda caduta in due giorni. 15:40 Sale sopra il minuto il distacco di Van, ora nono. 15:39 Sono 5 ora i secondi di vantaggio di Pidcock su Iserbyt. Van der Haar è terzo a 16? 15:38 Qualche piccola difficoltà per Vanthourenhout, che viene superato das e Hermans nella lotta per il quarto posto. 15:36il vantaggio di Pidcock sul belga! Andatura indemoniata per l’oro di Tokyo nella MTB. 15:35 Wout Vanè decimo al passaggio sul traguardo. Il suo distacco è cresciuto fino a 53?. 15:34 Concluso il quarto giro con un pazzesco tempo di 6’51”. 15:33DIIl britannico prova a staccare Iserbyt! 15:32 I due di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Hulst 2022 in DIRETTA: subito un problema meccanico per Van Aert costretto ora ad u… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Hulst 2022 in DIRETTA: Pieterse allunga al secondo giro sesta la Brand -… - OA_Sport : Fra pochi minuti prende il via la tredicesima prova della Coppa del Mondo di ciclocross, Lucinda Brand punta a chiu… - _Sport_Calcio_ : Sta per partire lo spettacolo della @SuperprestigeCX, tutti collegati! ???? ?? Seugi le gare di #Ciclocross LIVE su… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Sta per partire lo spettacolo della @SuperprestigeCX, tutti collegati! ???? ?? Seugi le gare di #Ciclocross LIVE su @discov… -