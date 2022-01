Lazio | prove di rinnovo per Luiz Felpie | spunta una big sul difensore

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 gennaio 2022) IldiFelipe è uno degli argomenti più caldi di casa. Ma qual è la situazione legata al brasiliano? Lasta trattando ildi contratto conFelipe. Ilin scadenza chiede 2,5 milioni di euro, 500 mila euro in più dell’offerta dei biancocelesti. Le parti non sono distanti, ma a far vacillare ilbrasiliano ci sarebbe l’interesse dell’Inter, con Inzaghi pronto a riabbracciare un suo ex giocatore. A riferirlo il Corriere dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.