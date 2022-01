Incidente mortale sulla Casilina | Francesco Ferrara perde la vita a 18 anni

Advertising

LaCittaSalerno : +++ LA TRAGEDIA +++ Incidente mortale a Pellezzano, il dolore del fratello soccorritore LEGGI QUI -->… - euronewsit : Incidente mortale a sud di #Mosca. #Russia - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Incidente mortale a sud di Mosca Sbanda un autobus: 5 morti… - arianna20032000 : RT @LaNotiziaTweet: L’Italia dice addio al 2021 ma senza eccessi. Quest’anno nessun incidente mortale causato dai petardi e appena 14 ferit… - salernotoday : Incidente mortale a Coperchia: tra i soccorritori del 118 intervenuti, anche il fratello di Ilaria. Lo sfogo social… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

... mentre 234 (+ 17,6 % rispetto al 2020) sono quelle decedute a causa di unin itinere. A ...di età dei più giovani e soprattutto dei più anziani sono quelle più a rischio di infortunioLo ha scritto in uno struggente post su Facebook, Francesco Bove , soccorritore del 118 e fratello di Ilaria, la 15enne morta in un tremendostradale, il 1° dell'anno, a Coperchia, insieme al 17enne Nicholas Galluzzi. Il fratello maggiore della giovanissma vittima ha affidato ai social uno sfogo che sta commuovendo l'intera ...La tragedia tra Montecastello e Sarsina all'altezza del bivio per Montepetra nel comune di Sogliano. Il centauro deceduto aveva 35 anni ...Tragico incidente mortale per un motociclista di poco più di 35 anni di Cesena, che in un incrocio si è schiantato contr ...