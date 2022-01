G2G | semestre Ue e asse strategico L’industria della Difesa secondo Nicola Latorre

Leggi su formiche

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dagli strumenti messi in campo dal governo, in primis il cosiddetto G2G, per favorire l’export, fino al Pnrr e alla strategia per rendere l’Agenzia industrieunt imprescindibile per il sistema-Italia. Ne abbiamo parlato con, direttore generale dell’Aid. L’Italia torna al centro dell’interesse internazionale, tuttavia bisogna insistere sulfrancese Ue per spingere sull’acceleratorecomune. Un settore a sempre maggiore vocazione globale che beneficerà anche del ruolo protagonista assunto dall’Italia sul piano internazionale. Le aziende italiane del compartostanno ottenendo numerosi successi all’estero. Ne sono esempi la recente vendita dei TH-73A per ...