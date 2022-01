Ferrara su Juve-Napoli: «Partita strana, anche il pareggio non servirebbe» (Di domenica 2 gennaio 2022) Ciro Ferrara storico doppio ex della sfida fra Juventus e Napoli, ha parlato della Partita del 6 gennaio Ciro Ferrara ha parlato al Corriere dello Sport sulla sfida del 6 gennaio fra Juventus e Napoli. le parole dello storico doppio ex: Juve-Napoli – «Sarò allo stadio, per commentarla su Dazn e godermela. Me l’aspetto vibrante, nonostante le troppe assenze per Spalletti, queste si condizionanti. E stavolta è una Partita strana: nessuno può permettersi di perderla e persino il pareggio rischia di essere un risultato deprezzabile, in chiave scudetto». CAMBIAMENTI – «Allegri si è imbattuto in una serie di vicende che hanno appesantito il suo lavoro, chiamiamole difficoltà inaspettate. E ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Cirostorico doppio ex della sfida frantus e, ha parlato delladel 6 gennaio Ciroha parlato al Corriere dello Sport sulla sfida del 6 gennaio frantus e. le parole dello storico doppio ex:– «Sarò allo stadio, per commentarla su Dazn e godermela. Me l’aspetto vibrante, nonostante le troppe assenze per Spalletti, queste si condizionanti. E stavolta è una: nessuno può permettersi di perderla e persino ilrischia di essere un risultato deprezzabile, in chiave scudetto». CAMBIAMENTI – «Allegri si è imbattuto in una serie di vicende che hanno appesantito il suo lavoro, chiamiamole difficoltà inaspettate. E ...

Advertising

100x100Napoli : Ferrara: “Su Insigne messaggi intollerabili, Juve-Napoli partita strana” - junews24com : Juve Napoli, il doppio ex: «Il pareggio risultato deprezzabile» - - P_Napolitano_ : @realwarriale2 A chi interessa una cosa del genere?! Non dimentichiamo che un napoletano vero (per giunta vincente)… -