Elettra Lamborghini, "io e lui, tutta la notte...". Dettagli piccanti, un indimenticabile Capodanno rovente col maritino (Di domenica 2 gennaio 2022) Capodanno ad alto tasso erotico per Elettra Lamborghini. La cantante ha confessato in una intervista a DiPiù che lo scorso 31 dicembre ha passato la notte insieme a suo marito Afrojack, con il quale ha avuto anche una disavventura mentre stavano sciando: "Abbiamo avuto un piccolo incidente sulla pista da sci, per fortuna senza farci male, sono sicura che quel Capodanno lo ricorderò per tutta la vita”. La Lamborghini ha ricordato che il primo Capodanno che ha festeggiato con suo marito, in Svizzera, è stato davvero speciale e indimenticabile: "Il Capodanno dello scorso anno è stato il primo da sposata. Con mio marito Afrojack abbiamo deciso di festeggiare in uno splendido resort in Svizzera, tutto è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022)ad alto tasso erotico per. La cantante ha confessato in una intervista a DiPiù che lo scorso 31 dicembre ha passato lainsieme a suo marito Afrojack, con il quale ha avuto anche una disavventura mentre stavano sciando: "Abbiamo avuto un piccolo incidente sulla pista da sci, per fortuna senza farci male, sono sicura che quello ricorderò perla vita”. Laha ricordato che il primoche ha festeggiato con suo marito, in Svizzera, è stato davvero speciale e: "Ildello scorso anno è stato il primo da sposata. Con mio marito Afrojack abbiamo deciso di festeggiare in uno splendido resort in Svizzera, tutto è stato ...

