Ecco quando Napoli sarà ripulita. Parola di assessore (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Qualcuno, in zona Foria, ha anche ritrovato un bel divanetto sul marciapiede. Segno che, oltre a quella dei botti, anche un’altra tradizione assai poco edificante qualche napoletano stenta a perdere: quella di approfittare della notte di San Silvestro per abbandonare mobilia ed elettrodomestici in disuso. Salvo, magari, poi lamentarsi di una città sporca. Ma tant’è: l’assessore all’igiene urbana Paolo Mancuso promette che etro domani sera, 3 gennaio, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. “Siamo consapevoli – si legge in una nota rilasciata dal rappresentante della giunta Manfredi – che in questi giorni festivi la città non ha potuto godere della pulizia e del decoro che merita. I motivi purtroppo sono legati principalmente agli effetti che il Covid ha avuto sul personale Asia. Sono infatti circa 80 gli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Qualcuno, in zona Foria, ha anche ritrovato un bel divanetto sul marciapiede. Segno che, oltre a quella dei botti, anche un’altra tradizione assai poco edificante qualche napoletano stenta a perdere: quella di approfittare della notte di San Silvestro per abbandonare mobilia ed elettrodomestici in disuso. Salvo, magari, poi lamentarsi di una città sporca. Ma tant’è: l’all’igiene urbana Paolo Mancuso promette che etro domani sera, 3 gennaio, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. “Siamo consapevoli – si legge in una nota rilasciata dal rappresentante della giunta Manfredi – che in questi giorni festivi la città non ha potuto godere della pulizia e del decoro che merita. I motivi purtroppo sono legati principalmente agli effetti che il Covid ha avuto sul personale Asia. Sono infatti circa 80 gli ...

