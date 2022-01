Covid, cala la percentuale di contagi tra i sanitari: «È l’effetto delle terze dosi» – Il report dell’Iss (Di domenica 2 gennaio 2022) Pubblicati nuovi dati a integrazione del monitoraggio settimanale fatto dall’Istituto superiore di sanità. Al report di ieri, primo gennaio – secondo cui i non vaccinati over 80 hanno un rischio di morire 56 volte più alto rispetto a chi ha la terza dose -, si aggiunge un altro elemento a favore del booster di vaccino anti Coronavirus. È stata rilevata una significativa discesa dei contagi tra il personale sanitario che ha ricevuto un ulteriore richiamo. Sebbene, in numeri assoluti, negli ultimi sette giorni si è registrato un aumento di casi diagnosticati tra i lavoratori della sanità – 1.391 contro i 1.193 della settimana precedente -, la percentuale di contagi sul totale delle infezioni è diminuita dall’1,6% di due settimane fa all’1,4% degli ultimi sette giorni. «A seguito ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) Pubblicati nuovi dati a integrazione del monitoraggio settimanale fatto dall’Istituto superiore di sanità. Aldi ieri, primo gennaio – secondo cui i non vaccinati over 80 hanno un rischio di morire 56 volte più alto rispetto a chi ha la terza dose -, si aggiunge un altro elemento a favore del booster di vaccino anti Coronavirus. È stata rilevata una significativa discesa deitra il personaleo che ha ricevuto un ulteriore richiamo. Sebbene, in numeri assoluti, negli ultimi sette giorni si è registrato un aumento di casi diagnosticati tra i lavoratori della sanità – 1.391 contro i 1.193 della settimana precedente -, ladisul totaleinfezioni è diminuita dall’1,6% di due settimane fa all’1,4% degli ultimi sette giorni. «A seguito ...

