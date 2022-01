Coppa di Francia: Bordeaux fuori con 21 casi di Covid, Marsiglia ok con Milik e Under (Di lunedì 3 gennaio 2022) PARIGI (Francia) - Al Bordeaux non sono bastati 21 casi di positività al Covid (tra prima squadra e giovanili) per vedersi concedere il rinvio della partita in casa del Brest , valida per i sedicesimi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 gennaio 2022) PARIGI () - Alnon sono bastati 21di positività al(tra prima squadra e giovanili) per vedersi concedere il rinvio della partita in casa del Brest , valida per i sedicesimi ...

Advertising

sonnynfranti : @_enz29 'LE EMOZIONI DELLA COPPA DI FRANCIA SONO SU SPORTITALIA' Ma quando fallisce piuttosto quel canale pieno di… - seba872019 : @FaNaTiKo10 No nn hanno rinviato la super coppa non rinviano neanche qst! In Francia sconfitta per chi nn si presen… - Paladino70 : Ieri sera titolare in Coppa di Francia... - FabRubronegro : @giovannisalvest Magari in coppa di Francia non ce l’hanno, ma non sono sicuro - ilveggente_it : ?? Nei nostri #pronostici di oggi martedì 4 gennaio si continua con l'analisi di #Copoadelre #LeagueTwo ma non sol… -