Consiglio Lega | ' Niente rinvio per la Supercoppa'

Niente rinvio, la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà a San Siro il 12 gennaio. Ildiha bocciato la proposta di rinvio dei due club che aveva fatto seguito alla scelta del governo di ridurre la capienza degli stadi dal 75% al 50%. I due club, a due settimane dalla ...ASCOLTA Supercoppa, UFFICIALE: niente rinvio, Inter - Juve il 12 gennaio. Ildiha preso la sua decisione La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà come inizialmente previsto il 12 gennaio a San Siro. Ildelladi Serie A ...Supercoppa Italiana, nessun rinvio per Inter-Juventus: decisione unanime del Consiglio di Lega. La gara resta dunque in programma per il 12 gennaio.(ANSA) – ROMA, 02 GEN – La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giochera’ regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso – apprende l ...